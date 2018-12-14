Руководство курского благотворительного фонда осудили за изнасилование волонтера

СЕГОДНЯ 17:24 2018-12-14T17:27:19+03:00

Над 18-летним парнем надругались учредитель и его зам

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Суд дал по четыре года колонии общего режима 25-летнему и 22-летнему руководителям курского благотворительного фонда. Они признаны виновными по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему).

Один из осужденных - учредитель и председатель благотворительного фонда «Ваша опора», авторой - его зам. Фонд занимался сбором денег на лечение больным детям. Наемные сотрудники фонда собирали деньги на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Волонтеры ежедневно получали процент от выручки.

ЧП произошло в начале сентября 2017 года. Руководитель фонда и его зам были в квартире по улице Клыкова Курска с одним из своих волонтеров – 18-летним парнем.

- Желая унизить его, воспользовавшись своим физическим превосходством и невозможностью парня оказать активного сопротивления, они стали угрожать ему избиением. Глумясь и издеваясь, они изнасиловали волонтера, - рассказали в СК.

Раскрыть преступление стало возможным благодаря помощи и активной гражданской позиции руководства общественной организации «Скорая молодежная помощь», отметили в Управлении.