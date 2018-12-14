2018-12-14T17:11:15+03:00
Общество

В Курской области цена на новогодние ели будет от 300 рублей

В регионе усилили охрану лесов
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В Курске скоро откроются елочные базарыВ Курске скоро откроются елочные базарыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Лесная охрана Курской области усилила патрулирование лесов. Сейчас в регионе проходит месячник по охране хвойных насаждений от незаконных рубок. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и Россельхознадзора дежурят на автодорогах федерального и регионального значения для контроля за перевозкой заготовленной древесины и наличия сопроводительного документа на ее транспортировку.

Также проверяющие проводят фитосанитарный и радиационный контроль новогодних елей и законность заготовки деревьев хвойных пород к новогодним праздникам.

В этом лесхозы Курской области на специальных плантациях вырастили более 13 тысяч новогодних деревьев. Уже в ближайшие дни они появятся на елочных базарах региона по цене от 300 рублей за штуку.

При этом административный штраф за незаконную рубку одного хвойного дерева для граждан составляет от 3000 до 4000 рублей, а нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причиненный лесам, - 3680 рублей за одно хвойное дерево. При незаконной рубке двух и более деревьев сосны для новогодних праздников нарушители лесного законодательства будут привлечены к уголовной ответственности.

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