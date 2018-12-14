Безработный курянин пытался забраться в магазин
Его задержала вневедомственная охрана
Курянину грозит уголовное делоФото: Из архива КП.
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Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии застала за «делом» подозреваемого в краже.
Поздно вечером на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого магазина, расположенного в слободе Пригородняя Щигровского района Курской области. На сигнал выехал экипаж группы задержания. По прибытию на место сотрудники Росгвардии увидели, что неизвестный мужчина разбил стекло и пытается забраться внутрь магазина. Курянина задержали на месте происшествия.
27-летний безработный был прежде судим за кражу, нарушение неприкосновенности жилища, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков.