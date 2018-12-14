2018-12-14T17:02:22+03:00
Происшествия

Безработный курянин пытался забраться в магазин

Его задержала вневедомственная охрана
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит уголовное делоКурянину грозит уголовное делоФото: Из архива КП.
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Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии застала за «делом» подозреваемого в краже.

Поздно вечером на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого магазина, расположенного в слободе Пригородняя Щигровского района Курской области. На сигнал выехал экипаж группы задержания. По прибытию на место сотрудники Росгвардии увидели, что неизвестный мужчина разбил стекло и пытается забраться внутрь магазина. Курянина задержали на месте происшествия.

27-летний безработный был прежде судим за кражу, нарушение неприкосновенности жилища, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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