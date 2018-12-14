В Курске разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП

14 Дек. 14:56 2018-12-14T14:56:23+03:00

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10 декабря примерно в промежуток времени с 12.50 до 17.05 возле дома №4 по улице Чумаковская Курска неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем по предварительным данным врезался в припаркованный «RENAULT Logan». Автомобили получили механические повреждения.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, просята сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.