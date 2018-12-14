В кафе под Курском обнаружили опасное мясо

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-14T14:57:14+03:00

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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку одного из придорожных кафе в Курчатове и выявили несколько нарушений. Холодильное оборудование не было оснащено термометрами.

На хранении обнаружили мясо, предположительно свинину, фасованное в полиэтиленовые пакеты, без указания наименования, производителя, даты выработки, срока годности, условий хранения. Также отсутствовали документы, подтверждающие его безопасность.

Хозяина кафе привлекли к штрафу в размере 20 тысяч рублей и выдали ему предписание об устранении нарушений. Опасное мясо сняли с реализации и утилизировали.