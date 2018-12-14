Квартирант до смерти забил курянина

14 Дек. 13:29 2018-12-14T13:29:56+03:00

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СК завел уголовное дело против 31-летнего жителя Республики Башкортостан. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По версии следствия днем 31 августа обвиняемый и 47-летний курянин, у которого он снимал жилплощадь, выпивали во дворе дома в Пристенском районе Курской области. Выпив, мужчины стали ругаться, а потом дело дошло и до рукоприкладства.

31-летний мужчина нанес не менее 12 ударов своему оппоненту. Он бил его, пока хозяин дома не скончался.

Теперь виновному приговор вынесет суд.