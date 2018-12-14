2018-12-14T13:30:17+03:00
Происшествия

В Курской области убийцу признали невменяемым

Во время ссоры он ножом ударил знакомого
Ольга ДАНИЛОВА
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Следствие вел СКСледствие вел СКФото: Из архива КП.
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В суд передали дело против 52-летнего жителя Медвенского района, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия 28 августа пьяный мужчина поругался с 56-летним местным жителем, схватил нож и ударил им в живот оппонента. В результате полученной колото-резаной раны курянин умер на месте происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что 52-летний обвиняемый страдает психическим расстройством.

Теперь суд вынесет ему приговор.

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