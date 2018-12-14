2018-12-14T12:57:45+03:00
Общество

Под Курском будут биться казаки

В Железногорском районе пройдет "Казачий вар"
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 декабря в 11.00 в деревне Гнань Железногорского района (турбаза «Азимут) на средства гранта губернатора Курской области пройдет Военно-спортивная игра «Казачий вар» - историческое казачье состязание.

Организаторы - Курское региональное отделение Российской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья» в Курской области.

В состязаниях примут участие казаки станичных и хуторских казачьих организаций, области, а также казачьих обществ Воронежской, Брянской, Белгородской областей.

Казачий вар – одно из старинных и почти забытых самобытных способов коллективного обучения навыкам боя и коллективного взаимодействия в нём.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководство курского благотворительного фонда осудили за изнасилование волонтера
В Курской области цена на новогодние ели будет от 300 рублей
Безработный курянин пытался забраться в магазин
В Курске разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП
В кафе под Курском обнаружили опасное мясо
Квартирант до смерти забил курянина
В Курской области убийцу признали невменяемым
В Курске водитель «Ниссана» выехала на встречку и врезалась в фуру
Преподавателя курского вуза обвиняют во взятках
Делегация Курской области посетит Севастополь
Курскую "Квадру" проверит комиссия
В Курске пройдет конкурс хоровых коллективов
Курян предупреждают о гололеде
В Курске на свободу отпустили подозреваемого в педофилии
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете примет ВК «Липецк»
Против курянина, убившего собаку, завели три уголовных дела
Курянин украл у водителя зарядку для телефона
Курская область в экорейтинге заняла четвертое место
В Курск приезжает посол Румынии в РФ
За сутки куряне почти полторы тысячи раз нарушили ПДД