2018-12-14T12:57:45+03:00
Общество

Под Курском будут биться казаки

В Железногорском районе пройдет "Казачий вар"
Светлана ВОЛКОВА
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15 декабря в 11.00 в деревне Гнань Железногорского района (турбаза «Азимут) на средства гранта губернатора Курской области пройдет Военно-спортивная игра «Казачий вар» - историческое казачье состязание.

Организаторы - Курское региональное отделение Российской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья» в Курской области.

В состязаниях примут участие казаки станичных и хуторских казачьих организаций, области, а также казачьих обществ Воронежской, Брянской, Белгородской областей.

Казачий вар – одно из старинных и почти забытых самобытных способов коллективного обучения навыкам боя и коллективного взаимодействия в нём.

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