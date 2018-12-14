Под Курском будут биться казаки
15 декабря в 11.00 в деревне Гнань Железногорского района (турбаза «Азимут) на средства гранта губернатора Курской области пройдет Военно-спортивная игра «Казачий вар» - историческое казачье состязание.
Организаторы - Курское региональное отделение Российской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья» в Курской области.
В состязаниях примут участие казаки станичных и хуторских казачьих организаций, области, а также казачьих обществ Воронежской, Брянской, Белгородской областей.
Казачий вар – одно из старинных и почти забытых самобытных способов коллективного обучения навыкам боя и коллективного взаимодействия в нём.