2018-12-14T11:09:17+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Ниссана» выехала на встречку и врезалась в фуру

ДТП произошло на улице Союзной
Яна ШЕЛЕСТ
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Ниссан» получил серьезные поврежденияНиссан» получил серьезные повреждения
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13 декабря вечером 44-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Альмера» ехала по улице Союзной в направлении автомобильной дороги КурскБорисоглебск. Примерно в 22:10 она не справилась с управлением и напротив дома № 71в выехала на встречную полосу, где врезалась в фуру Freightline.

Водитель фуры не пострадал

Водитель фуры не пострадал

В результате ДТП «Ниссан» получил серьезные повреждения. Водителя и пассажира с серьезными травмами доставили в больницу. Водитель фуры не пострадал, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Также 13 декабря вечером серьезная авария произошла в Суджанском районе Курской области. Водитель автомобиля «Тойота» пытался объехать трактор, задел его по касательной, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ. В результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок.

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