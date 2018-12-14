2018-12-14T09:08:47+03:00
Происшествия

Преподавателя курского вуза обвиняют во взятках

Педагог брал деньги за написание дипломных работ и отчетов по практике
Ольга ДАНИЛОВА
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Деньги преподаватель брал с заочниковДеньги преподаватель брал с заочниковФото: Из архива КП.
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В суд передано уголовное дело против 36-летнего преподавателя одного из ведущих вузов Курска. Педагога обвиняют в 12 эпизодах преступлений по статье "Получение взятки за незаконные действия".

По версии следствия преподаватель с сентября по декабрь 2017 года получил в качестве взятки от 12 студентов заочной формы обучения, от 25 до 30 тысяч рублей. Взятки он брал за написание дипломных работ, отчетов по практике, без фактического ее прохождения, а также за положительные справки, отзывы и заключения, необходимые для защиты дипломных работ., отметили в СК. Всего он в качестве взяток незаконно получил 343 тысячи рублей.

Теперь суд рассмотрит это дело.

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