2018-12-13T17:07:56+03:00
Деловой Курск

Делегация Курской области посетит Севастополь

К подписанию планируется 13 официальных документов
Светлана ВОЛКОВА
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Возглавит делегацию Роман СтаровойтВозглавит делегацию Роман СтаровойтФото: Светлана ВОЛКОВА
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В составе делегации - руководители структурных подразделений администрации региона, главы городов Курск и Курчатов, Пристенского района, ректоры КГУ, КГМУ, Курской академии государственной и муниципальной службы и директор школы №18 Курска. Курский бизнес представляют такие предприятия, как ЗАО «Счетмаш», АО «Управляющая компания Группы КЭАЗ», ООО «Курск - молоко» - Рыльский сыродел», ОГУП «Информационный центр «Регион – Курск», туристическая фирма «Корсар», ООО «БАСКА-ТРЭВЛ» и другие.

В ходе визита запланирована встреча главы Курской области с губернатором города Севастополя Дмитрием Овсянниковым и рабочее совещание, где будут подведены итоги совместной работы в рамках действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. К подписанию планируется 13 официальных документов.

Также в этот день врио губернатора Курской области и члены официальной делегации посетят Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, побывают на палубе сторожевого корабля «Сметливый», проведут целый ряд деловых встреч и переговоров.

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