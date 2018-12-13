Курскую "Квадру" проверит комиссия

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-13T17:05:31+03:00

Комиссия оценит, готова ли "Квадра" к зиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Роман Старовойт подписал распоряжение «О создании межведомственной комиссии по проверке готовности филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Межведомственную комиссию возглавил заместитель губернатора Алексей Смирнов.

В ее составе руководители профильных комитетов администраций города Курска и Курской области, председатель Общественного совета при комитете ЖКХ и ТЭК Курской области Иван Ерохин, первый заместитель главы администрации города Курска Сергей Малахов, заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области Александр Лапин, руководители компании «Квадра».

Комиссии предстоит проверить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, оценить эффективность использования арендуемого теплосетевого имущества муниципального образования «Город «Курск» и до 20 января 2019 года представить материалы проверки в администрацию губернатора Курской области.