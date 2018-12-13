В Курске пройдет конкурс хоровых коллективов

13 Дек. 16:34 2018-12-13T16:34:23+03:00

В конкурсе примут участие хоровые коллективы всех ДШИ, прошедшие отборочный тур на школьных конкурсах Фото: Из архива КП.

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15 декабря в 13.30 в Большом зале ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова пройдет VIII городской конкурс хоровых коллективов ДШИ Курска. Конкурс проходит в рамках XIX музыкального фестиваля имени Г.В. Свиридова и посвящается творчеству Владимира Шаинского. Тема конкурса - «От улыбки станет всем светлей».

В конкурсе примут участие хоровые коллективы всех ДШИ, прошедшие отборочный тур на школьных конкурсах, возраст участников – от 7 до 16 лет.

Программа конкурса предусматривает исполнение разнохарактерных произведений:

- русская или зарубежная классика;

- обработка народной песни;

- песня Владимира Шаинского.

Одно из трех произведений (по выбору участника) исполняется a’capella.

Вход свободный.