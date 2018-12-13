В Курске пройдет конкурс хоровых коллективов
15 декабря в 13.30 в Большом зале ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова пройдет VIII городской конкурс хоровых коллективов ДШИ Курска. Конкурс проходит в рамках XIX музыкального фестиваля имени Г.В. Свиридова и посвящается творчеству Владимира Шаинского. Тема конкурса - «От улыбки станет всем светлей».
В конкурсе примут участие хоровые коллективы всех ДШИ, прошедшие отборочный тур на школьных конкурсах, возраст участников – от 7 до 16 лет.
Программа конкурса предусматривает исполнение разнохарактерных произведений:
- русская или зарубежная классика;
- обработка народной песни;
- песня Владимира Шаинского.
Одно из трех произведений (по выбору участника) исполняется a’capella.
Вход свободный.