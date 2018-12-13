Курян предупреждают о гололеде

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-13T16:19:54+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 13 декабря в течение суток будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, туман на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений 2-7, днем Северо-восточный 4-9 м/с. Температура по области ночью 2º-7º мороза, днем 0-5º мороза.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, считают в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.