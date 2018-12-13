В Курске на свободу отпустили подозреваемого в педофилии
В сети появилось видеобращение курянина с рассказом о жутком преступлении, которое произошло с его пятилетней племянницей. Девочка стала жертвой сексуального насилия - это подтвердила медицинская экспертиза. Подозрение пало на ее родного отца.
Мужчину взяли под стражу, но через несоклько дней отпустили. Как пояснил следователь Сеймского межрайонного следственного отдела в разговоре с дядей пострадавшего ребенка, мужчину выпустили на свободу потому, что в Управлении не нашлось психолога, в пристутствии которого можно было бы провести допрос.
Родные ребенка возмущены происшедшем и требуют довести расследование до конца, а также взять под стражу подозреваемого, так как, по их мнению, мужчина может представлять опасность.