В Курске на свободу отпустили подозреваемого в педофилии

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-13T15:26:43+03:00

Официальных комментариев по поводу этого ЧП от СК пока нет Фото: Из архива КП.

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В сети появилось видеобращение курянина с рассказом о жутком преступлении, которое произошло с его пятилетней племянницей. Девочка стала жертвой сексуального насилия - это подтвердила медицинская экспертиза. Подозрение пало на ее родного отца.

Мужчину взяли под стражу, но через несоклько дней отпустили. Как пояснил следователь Сеймского межрайонного следственного отдела в разговоре с дядей пострадавшего ребенка, мужчину выпустили на свободу потому, что в Управлении не нашлось психолога, в пристутствии которого можно было бы провести допрос.

Родные ребенка возмущены происшедшем и требуют довести расследование до конца, а также взять под стражу подозреваемого, так как, по их мнению, мужчина может представлять опасность.