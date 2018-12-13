В Курске на свободу отпустили подозреваемого в педофилии

13 Дек. 15:26 2018-12-17T15:46:22+03:00

Официальных комментариев по поводу этого ЧП от СК пока нет Фото: Из архива КП.

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В сети появилось видеобращение курянина с рассказом о жутком преступлении, которое произошло с его пятилетней племянницей. Исполнитель шансона Владимир Курский сообщил, что девочку пытался изнасиловать родной отец. Мужчину взяли под стражу, но через несколько дней отпустили.

— Несколько дней назад из Сеймского следственного отдела под подписку о невыезде выпустили подозреваемого в педофилии, попытке изнасилования своей родной пятилетней дочери, - рассказывает Владимир.

Примерно месяц назад девочка гостила у своей бабушки. Укладывая внучку спать, женщина заподозрила неладное, задала ребенку несколько вопросов. Девочка рассказала ей о странных играх с отцом. Ужаснувшись от ответов, бабушка позвонила в полицию.

В ходе проведения экспертизы на половых органах ребенка были обнаружены ссадины и гематомы. Подозреваемого задержали.

— Его продержали несколько дней, а потом отпустили под подписку о невыезде, - говорит Владимир.

Дядя демонстрирует свой телефонный разговор со следователем, в котором тот поясняет, что в Курске нет подходящего психолога, чтобы поговорить с девочкой, и что решение о выпуске подозреваемого на свободу принималось коллегиально.

Больная раком мама девочки, узнав от произошедшем, умерла от сердечного приступа.

— Когда моей сестре позвонили из полиции и сообщили о произошедшем, у нее случился сердечный приступ, и она умерла, - говорит Владимир.

Курянин считает, что следователи намеренно разваливают уголовное дело в отношении мужа его умершей сестры.

— Я думаю, что на следствие было оказано финансовое давление. Он признался, а потом подключили адвоката, и дело начало разваливаться на глазах, - поясняет мужчина.

Также Владимир сообщает, что после того как подозреваемого взяли под стражу, открылись новые обстоятельства.

— У моей сестры есть еще старшая дочь от другого брака. И она рассказала, что в 5-6 классе отчим также к ней приставал.

Владимир обращается к курянам с просьбой не оставаться равнодушными:

— На наших глазах, на наших улицах остаются люди, которые благодаря финансовым возможностям своих родственников остаются безнаказанными после совершения чудовищных преступлений в отношении детей.

Тем временем подозреваемый в педофилии, который попал в больницу с подозрением на инфаркт, говорит, что не он невиновен. Мужчина собирается подавать в суд иск за клевету. Мать подозреваемого уверена, что родственники хотят оформить опекунство на внучку ради материальной выгоды.

Пользователи соцсетей в основном поддерживают Владимира, есть даже такие, которые призывают к решительным действиям. Следственные органы никак не комментируют ситуацию.