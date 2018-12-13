2018-12-13T15:01:29+03:00
Спорт

Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете примет ВК «Липецк»

Вход свободный
Ольга ДАНИЛОВА
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Встреча пройдет в КурскеВстреча пройдет в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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15-16 декабря в спортивном комплексе Юго-Западного Государственного Университета состоятся игры 6-го тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Липецк» (Липецкая область) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область). Противостоять «ЮЗГУ-АТОМу» будет команда, по итогам шести туров российского первенства занимающая восьмую строчку в турнирной таблице. На счету у липецких волейболисток семь очков и три победы в шести играх сезона 2018-2019 гг. Курянки после домашних побед над ВК «Динамо-Казань-УОР» из Казани имеют в своем активе после трех туров две победы и шесть очков.

Расписание соревнований шестого тура:

15 декабря

17-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Липецк» (Липецкая область)

16 декабря

17-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Липецк» (Липецкая область)

Вход для зрителей свободный

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