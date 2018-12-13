2018-12-13T13:28:28+03:00
Происшествия

Против курянина, убившего собаку, завели три уголовных дела

Велосипедист с ножом набросился на американского бульдога
Светлана ВОЛКОВА
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Курянин нанес пять ударов ножом животномуКурянин нанес пять ударов ножом животномуФото: Из архива КП.
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"КП" уже рассказывала, что уУтром 18 ноября в районе зоны отдыха на улице Серегина областного центра 59-летний мужчина убил американского бульдога, принадлежащего 39-летней курянке.

Полиция провела проверку и завела три уголовных дела по ст.ст. 245, 167, 119 УК РФ. Расследование уголовных дел ведется следственным подразделением.

В УМВД региона рассказали о ходе следствия:

- Допрошены хозяева собаки и подозреваемый, установлены очевидцы произошедшего и опрошены в качестве свидетелей. Изъят нож, которым собаке были нанесены пять ударов. Проведены все необходимые экспертизы, в том числе судебная экспертиза холодного оружия, биологические судебные, патологоанатомическая и трасологическая экспертизы.

Расследование этих уголовных дел стоит на контроле руководства УМВД России по Курской области, добавили в управлении.

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