Против курянина, убившего собаку, завели три уголовных дела

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-13T13:28:28+03:00

Курянин нанес пять ударов ножом животному Фото: Из архива КП.

Велосипедист с ножом набросился на американского бульдога

Изменить размер текста: A A

"КП" уже рассказывала, что уУтром 18 ноября в районе зоны отдыха на улице Серегина областного центра 59-летний мужчина убил американского бульдога, принадлежащего 39-летней курянке.

Полиция провела проверку и завела три уголовных дела по ст.ст. 245, 167, 119 УК РФ. Расследование уголовных дел ведется следственным подразделением.

В УМВД региона рассказали о ходе следствия:

- Допрошены хозяева собаки и подозреваемый, установлены очевидцы произошедшего и опрошены в качестве свидетелей. Изъят нож, которым собаке были нанесены пять ударов. Проведены все необходимые экспертизы, в том числе судебная экспертиза холодного оружия, биологические судебные, патологоанатомическая и трасологическая экспертизы.

Расследование этих уголовных дел стоит на контроле руководства УМВД России по Курской области, добавили в управлении.