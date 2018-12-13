2018-12-13T12:47:17+03:00
Происшествия

Курянин украл у водителя зарядку для телефона

Мужчине грозит реальный срок
Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники органов быстро установили личность злоумышленникаСотрудники органов быстро установили личность злоумышленникаФото: Из архива "КП"
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39-летний житель Глушковского района часто ездил на дальние расстояния. Чтобы уменьшить расходы на бензин, он с помощью популярного интернет-сервиса находил попутчиков.

Так, возвращаясь в Курск из Москвы он нашел молодого человека, который согласился оплатить часть потраченного в пути топлива. Поездка прошла хорошо, попутчик полностью рассчитался и вышел.

Приехав домой, хозяин машины обнаружил, что из салона пропало зарядное устройство, и обратился в полицию. Сотрудники органов быстро установили личность злоумышленника. Ранее судимый курянин рассказал, что продал зарядку, чтобы компенсировать транспортные расходы.

Сейчас он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. За кражу, согласно санкции статьи 158 УК РФ (Кража), ему может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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