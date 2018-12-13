2018-12-13T12:16:17+03:00
Общество

Курская область в экорейтинге заняла четвертое место

«Зеленый патруль» опубликовал очередные данные
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Природоохранным мероприятиям в области уделяется большое вниманиеПриродоохранным мероприятиям в области уделяется большое вниманиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной рейтинг регионов РФ по итогам осени 2018 года. Курская область вошла в пятерку лидеров, заняв почетное четвертое место среди 85 субъектов РФ.

По сообщению исполняющего обязанности директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Алексея Черкасова, в регионе сохраняется стабильная и устойчивая экологическая обстановка. Природоохранным мероприятиям в области уделяется большое внимание.

Напоминаем, что по итогам 2017 года Курская область заняла пятое место среди субъектов Российской Федерации по качеству окружающей среды и природоохранной активности населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24