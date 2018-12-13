В Курск приезжает посол Румынии в РФ

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-13T11:33:31+03:00

Всех желающих приглашают на встречу с Василе Соаре и на концерт

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По случаю Национального Дня Румынии Посольство Румынии в РФ и Курский государственный университет приглашают всех желающих 15 декабря на встречу с послом Василе Соаре и праздничный концерт фольклорного ансамбля «Цара Вранчей» (г. Фокшань, Румыния).

Встреча с послом Румынии в РФ Василе Соаре – в 10.00 в конференц-зале КГУ.

Концерт фольклорного ансамбля «Цара Вранчей» – в 11.00 в актовом зале КГУ.

Адрес: г. Курск, ул. Радищева, 33, главный корпус КГУ, 2 этаж.

Вход свободный.

Румынский язык, зажигательная музыка и театрализованное представление не оставят зрителей равнодушными.