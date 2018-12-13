За сутки куряне почти полторы тысячи раз нарушили ПДД

13 Дек. 11:24 2018-12-13T11:24:09+03:00

Один человек погиб на дорогах региона

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12 декабря в Курской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили ранения, один человек погиб. Одно ДТП произошло с участием несовершеннолетнего. В Курской области зарегистрировано 43 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде лишились прав два водителя, еще один задержан по статье 264.1 УК РФ. Также полицейские задержали 72 пешехода, нарушивших ПДД.

Всегод за сутки в Курской области зарегистрировано 1461 нарушение ПДД РФ, в том числе средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1106 нарушений ПДД, из них 976 нарушений скоростного режима.