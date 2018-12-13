Смертельное ДТП под Курском: «Калина» вылетела на встречку прямо под фуру

13 Дек. 10:46 2018-12-13T10:46:49+03:00

Водитель "Калины" выехал на встречную полосу Фото: УМВД России по Курской области.

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13 декабря утром 20-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» двигался по автомобильной дороге Тросна – Калиновка со стороны Москвы в сторону Дмитриева.

Проезд на данном участке автодороги затрудненФото: УМВД России по Курской области.

Примерно в 8.15 на 39 километре трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «Даф», а затем с автомобилем «Фольксваген». От удара «Калина» перевернулась.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. 49-летний водитель «Фольксвагена» и пассажирка авто получили ранения.

Водитель погиб на местеФото: УМВД России по Курской области.

Полиция работает на месте. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.