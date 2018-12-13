Смертельное ДТП под Курском: «Калина» вылетела на встречку прямо под фуру
13 декабря утром 20-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» двигался по автомобильной дороге Тросна – Калиновка со стороны Москвы в сторону Дмитриева.
Проезд на данном участке автодороги затрудненФото: УМВД России по Курской области.
Примерно в 8.15 на 39 километре трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «Даф», а затем с автомобилем «Фольксваген». От удара «Калина» перевернулась.
В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. 49-летний водитель «Фольксвагена» и пассажирка авто получили ранения.
Водитель погиб на местеФото: УМВД России по Курской области.
Полиция работает на месте. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.