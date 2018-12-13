Под Курском погиб водитель «Калины»

13 Дек. 10:13 2018-12-13T10:22:44+03:00

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12 декабря примерно в 23:30 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по автомобильной дороге Курск – Льгов – Рыльск со стороны Курска в сторону Курчатова. На 30 километре трассы он столкнулся с автомобилем «Тойота Рав4» под управлением 22-летнего водителя, который двигался навстречу.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 36 Октябрьского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель «Калины» погиб на месте, а водителя «Тойоты» с травмами доставили в четвертую городскую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.