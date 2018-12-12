2018-12-12T17:24:51+03:00
Спорт

Курским ФК «Авангард» займется Попечительский совет

Решение о его создании принял Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В клубе сложилась непростая финансовая ситуацияВ клубе сложилась непростая финансовая ситуацияФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Стратегией развития курского футбольного клуба «Авангард» займется Попечительский совет. Решение о его создании принял врио губернатора Курской области Роман Старовойт, сообщили в региональной администрации.

В клубе сложилась непростая финансовая ситуация. 11 декабря президент Ассоциации «Футбольный клуб «Авангард» Николай Волокитин по собственной инициативе сложил с себя полномочия, которые исполнял с 2012 года. В ближайшее время состоится общее собрание членов Ассоциации, на котором они рассмотрят вопросы изменения в руководстве клуба и планы по его развитию.

Администрация Курской области поддерживает и впредь продолжит оказывать всяческую поддержку «Авангарду». Но нужны и дополнительные средства. Увеличить объем финансирования планируется за счет привлечения средств заинтересованных хозяйствующих субъектов, которые в дальнейшем войдут в состав попечительского совета. И переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Марафон "Мир детства" с начала года собрал более 20 миллионов рублей
Николай Крюков покинул пост главы курского антикоррупционного комитета
Курские дороги песко-соляной смесью обрабатывают 40 машин
На Кремлевскую елку отправятся 32 курских школьника
15% курян не знают, что написано в Конституции РФ
В курских ФАПах нет элементарного оборудования
На курских дорогах будет скользко и туманно
Начальника курского МФЦ оштрафовали за то, что не ответил заявителю
Под Курском микроавтобус столкнулся с легковушкой
На курского полицейского могут завести дело за сокрытие преступлений
Курянин хранил на чердаке больше 15 кило травы
В Курской области без газа и электричества остались 40 многодетных и малообеспеченных семей
Под Курском нашли пропавшего мальчика
Курские спасатели начали подготовку к новогодним праздникам
В Курске в сгоревшем сарае нашли тело мужчины
Центр Курска приобретет единый архитектурный облик