Курским ФК «Авангард» займется Попечительский совет

12 Дек. 17:24 2018-12-12T17:24:51+03:00

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Стратегией развития курского футбольного клуба «Авангард» займется Попечительский совет. Решение о его создании принял врио губернатора Курской области Роман Старовойт, сообщили в региональной администрации.

В клубе сложилась непростая финансовая ситуация. 11 декабря президент Ассоциации «Футбольный клуб «Авангард» Николай Волокитин по собственной инициативе сложил с себя полномочия, которые исполнял с 2012 года. В ближайшее время состоится общее собрание членов Ассоциации, на котором они рассмотрят вопросы изменения в руководстве клуба и планы по его развитию.

Администрация Курской области поддерживает и впредь продолжит оказывать всяческую поддержку «Авангарду». Но нужны и дополнительные средства. Увеличить объем финансирования планируется за счет привлечения средств заинтересованных хозяйствующих субъектов, которые в дальнейшем войдут в состав попечительского совета. И переговоры по этому вопросу уже ведутся.