Марафон "Мир детства" с начала года собрал более 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-12T17:04:52+03:00

Курянам давно знакомы прозрачные ящики для сбора денег, установленные в торговых центрах и храмах Фото: Из архива КП.

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Марафон «Мир детства» продолжит свою работу и в следующем году. Об этом на заседании оргкомитета марафона сообщила директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Татьяна Сукновалова.

Благотворительный марафон «Мир детства» действует в Курской области уже 11 лет. За это время было собрано более 289 миллионов рублей. Только в 2018 году в копилку марафона поступило 20 млн 350 тыс. рублей.

Курянам давно знакомы прозрачные ящики для сбора денег, установленные в торговых центрах и храмах. Благодаря им в этом году удалось собрать почти 700 тыс. рублей.

Средства марафона направляются семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим возможности самостоятельно решить свои первоочередные проблемы. Это семьи многодетные, матерей-одиночек, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и тяжелобольные дети, нуждающиеся в операциях и дорогостоящих лекарственных препаратах, а также пострадавшие вследствие пожара. В этом году материальную поддержку получили 766 таких семей.