Николай Крюков покинул пост главы курского антикоррупционного комитета
Исполнение обязанностей руководителя возложено на его его зама
В администрации Курской области произошли кадровые измененияФото: Из архива "КП"
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Роман Старовойт освободил от должности врио председателя комитета администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Крюкова Николая Федоровича.
Исполнение обязанностей возложено на его заместителя – начальника управления по правоприменительной деятельности, профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ишунина Андрея Геннадьевича.