2018-12-12T17:05:34+03:00
Политика

Николай Крюков покинул пост главы курского антикоррупционного комитета

Исполнение обязанностей руководителя возложено на его его зама
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В администрации Курской области произошли кадровые измененияВ администрации Курской области произошли кадровые измененияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Роман Старовойт освободил от должности врио председателя комитета администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Крюкова Николая Федоровича.

Исполнение обязанностей возложено на его заместителя – начальника управления по правоприменительной деятельности, профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ишунина Андрея Геннадьевича.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет