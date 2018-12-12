Николай Крюков покинул пост главы курского антикоррупционного комитета

12 Дек. 17:03 2018-12-12T17:05:34+03:00

В администрации Курской области произошли кадровые изменения Фото: Из архива "КП"

Исполнение обязанностей руководителя возложено на его его зама

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Роман Старовойт освободил от должности врио председателя комитета администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Крюкова Николая Федоровича.

Исполнение обязанностей возложено на его заместителя – начальника управления по правоприменительной деятельности, профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ишунина Андрея Геннадьевича.