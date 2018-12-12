Курские дороги песко-соляной смесью обрабатывают 40 машин

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-12T16:51:20+03:00

На линию готовы выйти еще 30 единиц техники

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По прогнозам синоптиков, начавшийся в Курске мокрый снег еще продолжится несколько дней. Областной центр в соответствии с действующими муниципальными контрактами круглосуточно расчищают от снега два предприятия.

Проезжую часть городских дорог песко-соляной смесью обрабатывают порядка 40 комбинированных дорожных машин. В любой момент на линию готовы выйти еще 30 единиц техники. Одновременно продолжается вывоз снега.

Улицы чистят около 800 дворников, привлекается техника организаций торговли и промышленных предприятий. Придомовые территории, своевременную уборку пешеходных дорожек и тротуаров, их посыпку противогололедными материалами должны обеспечивать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

По сообщению первого заместителя главы Администрации города Курска Сергея Малахова, плохо справляются со своими задачами: «Жилсервис», «Курский двор», «ЖилсервисЦентр», «Партнёр», «Своя квартира». Работники «Парижское», «Аврора», «Маяк», «Сейм», «Волокно», «Техническая Служба Жилсервиса», «УК Северный дом», «УК КПД им. Дериглазова», УК «Северная», наоборот, добросовестно подходят к выполнению своих обязанностей.

Сообщить о недобросовестном выполнении обязанностей сотрудниками «управляек» куряне могут в государственную жилищную инспекцию Курской области по телефонам 51-28-31, 74-70-42, в городскую инспекцию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству по телефону 52-15-92, или в администрации округов: 70-22-94 - Центральный округ, 37-01-01 - Сеймский, 26-10-54 - Железнодорожный округ города Курска.