На Кремлевскую елку отправятся 32 курских школьника

12 Дек. 16:14 2018-12-12T16:53:03+03:00

Тех, кто не попадет на Кремлевскую елку, ждут праздничные утренники в Курске Фото: Из архива КП.

Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также ребята из социально незащищенных семей

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26 декабря в Государственном Кремлевском дворце пройдет Общероссийская новогодняя елка. Это главный новогодний детский праздник страны. Каждый год в Кремль съезжаются более пяти тысяч школьников из всех регионов России.

В этом году от Курской области на главную елку страны отправятся 32 ребенка.

– Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также ребята из социально незащищенных семей. Детей ждет театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Всем участникам будут вручены подарки. Помимо этого их ждет экскурсионная программа: 25 декабря юные куряне побывают в Измайловском Кремле и посетят Дарвиновский музей, - рассказала врио председателя комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко.

Сопровождать детей в поездке будут педагоги.