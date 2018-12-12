2018-12-12T15:34:17+03:00
Общество

15% курян не знают, что написано в Конституции РФ

Больше половины населения региона с трудом представляют, что такое основной закон страны
Светлана ВОЛКОВА
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В России в целом еще меньше граждан, которые хорошо знакомы с содержанием Конституции РФВ России в целом еще меньше граждан, которые хорошо знакомы с содержанием Конституции РФФото: Светлана ВОЛКОВА
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12 декабря отмечается 25-я годовщина принятия Конституции Российской Федерации. Ровно четверть века назад, после долгих слушаний и обсуждений, всенародным голосованием был принят Основной закон нашей страны, который действует по сегодняшний день.

В Конституции зафиксированы права и свободы каждого гражданина России. Накануне праздника Центр регионального развития выяснил, знают ли жители Курской области основные положения Конституции.

Так, почти половина респондентов - 47,5% - ответили, что хорошо знают содержание главного документа страны.

Общие представления о положениях Конституцииимеют 37,5% участников исследования. И всего 15% ответивших заявили, что не знают, о чем в ней написано.

Стоит добавить, что жители Курской области продемонстрировали большую компетентность, чем россияне в целом. Это подтверждается исследованием ВЦИОМ, согласно которому основные положения Конституции знают в среднем 71% россиян, среди которых 69% имеют общие представления о содержании, и всего 6% знают ее хорошо.

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