2018-12-12T15:34:17+03:00
Общество

15% курян не знают, что написано в Конституции РФ

Больше половины населения региона с трудом представляют, что такое основной закон страны
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В России в целом еще меньше граждан, которые хорошо знакомы с содержанием Конституции РФВ России в целом еще меньше граждан, которые хорошо знакомы с содержанием Конституции РФФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

12 декабря отмечается 25-я годовщина принятия Конституции Российской Федерации. Ровно четверть века назад, после долгих слушаний и обсуждений, всенародным голосованием был принят Основной закон нашей страны, который действует по сегодняшний день.

В Конституции зафиксированы права и свободы каждого гражданина России. Накануне праздника Центр регионального развития выяснил, знают ли жители Курской области основные положения Конституции.

Так, почти половина респондентов - 47,5% - ответили, что хорошо знают содержание главного документа страны.

Общие представления о положениях Конституцииимеют 37,5% участников исследования. И всего 15% ответивших заявили, что не знают, о чем в ней написано.

Стоит добавить, что жители Курской области продемонстрировали большую компетентность, чем россияне в целом. Это подтверждается исследованием ВЦИОМ, согласно которому основные положения Конституции знают в среднем 71% россиян, среди которых 69% имеют общие представления о содержании, и всего 6% знают ее хорошо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курским ФК «Авангард» займется Попечительский совет
Марафон "Мир детства" с начала года собрал более 20 миллионов рублей
Николай Крюков покинул пост главы курского антикоррупционного комитета
Курские дороги песко-соляной смесью обрабатывают 40 машин
На Кремлевскую елку отправятся 32 курских школьника
В курских ФАПах нет элементарного оборудования
На курских дорогах будет скользко и туманно
Начальника курского МФЦ оштрафовали за то, что не ответил заявителю
Под Курском микроавтобус столкнулся с легковушкой
На курского полицейского могут завести дело за сокрытие преступлений
Курянин хранил на чердаке больше 15 кило травы
В Курской области без газа и электричества остались 40 многодетных и малообеспеченных семей
Под Курском нашли пропавшего мальчика
Курские спасатели начали подготовку к новогодним праздникам
В Курске в сгоревшем сарае нашли тело мужчины
Центр Курска приобретет единый архитектурный облик