2018-12-12T15:28:20+03:00
Происшествия

В курских ФАПах нет элементарного оборудования

А бригадам "скорой" не хватает лекарств
Светлана ВОЛКОВА
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На качественную медпомощь рассчитывать в таких случаях не приходитсяНа качественную медпомощь рассчитывать в таких случаях не приходитсяФото: Из архива КП.
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Прокуратура провела проверку в Рыльской райбольнице.

Выяснилось, что бригада скорой медицинской помощи районной больницы не в полном объеме обеспечена лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Автомобили скорой медицинской помощи для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад не оснащены необходимым оборудованием.

В фельдшерско-акушерских пунктах нет электрокардиографа, автоматического дефибриллятора, кислородного ингалятора и другого медицинского оборудования, необходимого для оказания первичной медико-санитарной помощи, отметили в ведомстве.

Выявлены случаи хранения лекарственных средств с нарушением температурного режима, с истекшим сроком годности, некоторым помещениям требуется ремонт.

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