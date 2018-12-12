В курских ФАПах нет элементарного оборудования
Прокуратура провела проверку в Рыльской райбольнице.
Выяснилось, что бригада скорой медицинской помощи районной больницы не в полном объеме обеспечена лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Автомобили скорой медицинской помощи для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад не оснащены необходимым оборудованием.
В фельдшерско-акушерских пунктах нет электрокардиографа, автоматического дефибриллятора, кислородного ингалятора и другого медицинского оборудования, необходимого для оказания первичной медико-санитарной помощи, отметили в ведомстве.
Выявлены случаи хранения лекарственных средств с нарушением температурного режима, с истекшим сроком годности, некоторым помещениям требуется ремонт.