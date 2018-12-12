2018-12-12T14:11:14+03:00
Общество

На курских дорогах будет скользко и туманно

Также ожидается гололед
Яна ШЕЛЕСТ
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Туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьТуман представляет для автомобилистов серьезную опасностьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 декабря с вечера и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем – небольшой снег.

Ночью и утром местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура в ночное время и днем -3…+2 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

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