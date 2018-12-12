Начальника курского МФЦ оштрафовали за то, что не ответил заявителю
В прокуратуру Рыльского района обратился курянин с жалобой на нарушения при рассмотрении его заявления работниками филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району.
Мужчина обратился в территориальный МФЦ по вопросу приостановления сделки купли-продажи доли домовладения и земельного участка. Однако работники Центра не рассмотрели обращение, ответ заявителю не направили, чем нарушили его права на получение мотивированного и обоснованного письменного ответа, отметили в прокуратуре.
Прокурор внес начальнику филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району представление, в котором потребовал устранить нарушения. Заявление рассмотрено. Жителю Рыльского района направлен ответ.
Начальник филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району заплатит штраф - 5 тысяч рублей.