2018-12-12T14:53:43+03:00
Происшествия

Начальника курского МФЦ оштрафовали за то, что не ответил заявителю

Курянин не получил ответ обращение и пожаловался в прокуратуру
Ольга ДАНИЛОВА
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Начальник МФЦ заплатит 5 тысяч рублейНачальник МФЦ заплатит 5 тысяч рублейФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Рыльского района обратился курянин с жалобой на нарушения при рассмотрении его заявления работниками филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району.

Мужчина обратился в территориальный МФЦ по вопросу приостановления сделки купли-продажи доли домовладения и земельного участка. Однако работники Центра не рассмотрели обращение, ответ заявителю не направили, чем нарушили его права на получение мотивированного и обоснованного письменного ответа, отметили в прокуратуре.

Прокурор внес начальнику филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району представление, в котором потребовал устранить нарушения. Заявление рассмотрено. Жителю Рыльского района направлен ответ.

Начальник филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району заплатит штраф - 5 тысяч рублей.

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