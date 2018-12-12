2018-12-12T14:53:43+03:00
Происшествия

Начальника курского МФЦ оштрафовали за то, что не ответил заявителю

Курянин не получил ответ обращение и пожаловался в прокуратуру
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Начальник МФЦ заплатит 5 тысяч рублейНачальник МФЦ заплатит 5 тысяч рублейФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В прокуратуру Рыльского района обратился курянин с жалобой на нарушения при рассмотрении его заявления работниками филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району.

Мужчина обратился в территориальный МФЦ по вопросу приостановления сделки купли-продажи доли домовладения и земельного участка. Однако работники Центра не рассмотрели обращение, ответ заявителю не направили, чем нарушили его права на получение мотивированного и обоснованного письменного ответа, отметили в прокуратуре.

Прокурор внес начальнику филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району представление, в котором потребовал устранить нарушения. Заявление рассмотрено. Жителю Рыльского района направлен ответ.

Начальник филиала ОБУ «МФЦ» по Рыльскому району заплатит штраф - 5 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет