2018-12-12T13:46:06+03:00
Происшествия

Под Курском микроавтобус столкнулся с легковушкой

ДТП произошло в Фатежском районе на федеральной трассе М2
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель отечественной легковушки получил раненияВодитель отечественной легковушки получил раненияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 декабря примерно в шесть часов вечера 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал по автодороге М2 Крым в Фатежском районе со стороны Курска в сторону Орла, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На 467 километре трассы он столкнулся с двигавшимся навстречу микроавтобусом «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил ранения, с которыми его доставили в Фатежскую центральную районную больницу.

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