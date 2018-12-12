2018-12-13T09:55:33+03:00
Происшествия

На курского полицейского могут завести дело за сокрытие преступлений

Сотрудник ГИБДД был не достаточно строг с пьяными за рулем, считают в прокуратуре
Ольга ДАНИЛОВА
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Полицейскому грозит уголовное преследованиеПолицейскому грозит уголовное преследованиеФото: Из архива КП.
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В мае 2018 года инспектор ДПС составил протокол об административном правонарушении на пьяного водителя. Прежде мужчина был лишен прав за аналогичное правонарушение. Водительское удостоверение у него изъяли.

- В действиях нарушителя усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако инспектор не составил рапорт о преступлении, проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства не проведена, - отметили в прокуратуре.

Прокуратура выяснила, что полицейский допустил еще три факта сокрытия сообщений об аналогичных преступлениях.

Материалы проверки прокурор направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудника ГИБДД по ст. 293 УК РФ (халатность).

В региональном УМВД "КП" прокомментировали ситуацию:

- В мае 2018 года сотрудники ДПС МО МВД России «Железногорский» выявили четырех водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, будучи уже лишенными прав за аналогичное правонарушение. Материалы об этих правонарушениях в установленном порядке они передали инспектору по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ОВ МО МВД России «Железногорский». Он в свою очередь, при проведении проверок не в полном объеме оформил необходимые процессуальные документы, предусмотренные законом.

Сейчас нарушения устранены. Против всех выявленных водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

В МО МВД России «Железногорский» проведена служебная проверка по факту нарушения действующего законодательства сотрудником ГИБДД МО МВД России «Железногорский».

Инспектор ДПС привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Его непосредственные руководители за упущение контроля, также привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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