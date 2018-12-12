Курянин хранил на чердаке больше 15 кило травы

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-12T12:54:05+03:00

Марихуану он собрал на заброшенном поле

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В Рыльском районе Курской области в ходе оперативно-профилактического рейда сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Курской области вместе с сотрудниками спецподразделения Росгвардии по Курской области установили подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Оперативникам поступила информация о том, что мужчина в своем доме хранит запрещенные вещества.

На чердаке дома подозреваемого нашли более 15 кило марихуаны, готовой к употреблению. По словам хозяина дома, ее он собрал на заброшенном поле и изготовил для собственного употребления, поскольку сам является наркоманом.

Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является растительным наркотиком в крупном размере. По результатам исследования возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств».