2018-12-12T12:30:10+03:00
Общество

В Курской области без газа и электричества остались 40 многодетных и малообеспеченных семей

Всем им окажут адресную помощь
Яна ШЕЛЕСТ
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Большинство пожаров в холодное время года происходит из-за печного отопленияБольшинство пожаров в холодное время года происходит из-за печного отопленияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 6 декабря в Курской области на учете стоит более 40 многодетных и малообеспеченных семей, дома которых отключены от газо- и электроснабжения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Руководители муниципальных образований ведут активную работу по погашению задолженностей за газ и электричество в таких семьях: привлекают специальные фонды, предоставляются рабочие места, оказывается помощь в сборе и оформлении документов, необходимых для субсидий и других компенсационных выплат.

Большинство пожаров в холодное время года происходит из-за печного отопления или использования неисправных электроприборов. Чтобы не допустить трагедии, проводятся проверки и ремонт печного отопления. В случае отсутствия отопления или необходимости проведения капитального ремонта, с согласия родителей детей могут временно переселить в интернат.

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