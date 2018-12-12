2018-12-12T11:30:47+03:00
Общество

Под Курском нашли пропавшего мальчика

12-летнего подростка обнаружили в подъезде
Яна ШЕЛЕСТ
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Живого и здорового мальчика передали родителямЖивого и здорового мальчика передали родителямФото: Из архива "КП"
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11 декабря в Курчатове пропал 12-летний подросток. Мальчик вышел из дома в районе семи часов вечера и назад не вернулся. Обеспокоенные родители сначала искали сына сами, а потом обратились в полицию.

Вечером пропавшего ребенка нашли сотрудники МО МВД России «Курчатовский». Он находился в подъезде одной из многоэтажек города. Живого и здорового мальчика тут же передали родителям, сообщили в УМВД по Курской области.

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