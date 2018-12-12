Под Курском нашли пропавшего мальчика
12-летнего подростка обнаружили в подъезде
Живого и здорового мальчика передали родителямФото: Из архива "КП"
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11 декабря в Курчатове пропал 12-летний подросток. Мальчик вышел из дома в районе семи часов вечера и назад не вернулся. Обеспокоенные родители сначала искали сына сами, а потом обратились в полицию.
Вечером пропавшего ребенка нашли сотрудники МО МВД России «Курчатовский». Он находился в подъезде одной из многоэтажек города. Живого и здорового мальчика тут же передали родителям, сообщили в УМВД по Курской области.