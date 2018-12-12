Курские спасатели начали подготовку к новогодним праздникам
В преддверии новогодних и рождественских праздников спасатели Курской области начали работу по учету мест для запуска фейерверков. Это открытые площадки, оснащенные первичными средствами пожаротушения и находящиеся под присмотром дежурных инспекторов надзорной деятельности. На данный момент их список уточняется.
Сотрудники МЧС контролируют и качество пиротехники. Под контролем находятся более 30 объектов хранения и реализации пиротехнической продукции. Также будет усилена профилактическая работа среди населения по разъяснению правил применения бытовых пиротехнических изделий.
Чтобы не испортить себе и близким праздники, спасатели просят соблюдать простые правила:
• покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах;
• нельзя устраивать фейерверки ближе 20 метров от жилых помещений или легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;
• запрещается держать фитиль во время поджигания около лица;
• поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки;
• нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей;
• запрещается использовать салюты или фейерверки при сильном ветре;
• нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой;
• нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги;
• запрещается запускать фейерверки с рук;
• нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в инструкции по его применению;
• запрещается носить пиротехнические изделия в карманах;
• нельзя наклоняться над фейерверком.
Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!