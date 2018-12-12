2018-12-12T10:52:33+03:00
Общество

Курские спасатели начали подготовку к новогодним праздникам

Они проверяют места для запуска фейерверков и контролируют качество пиротехники
Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники МЧС контролируют не только места запуска, но и качество пиротехникиСотрудники МЧС контролируют не только места запуска, но и качество пиротехникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В преддверии новогодних и рождественских праздников спасатели Курской области начали работу по учету мест для запуска фейерверков. Это открытые площадки, оснащенные первичными средствами пожаротушения и находящиеся под присмотром дежурных инспекторов надзорной деятельности. На данный момент их список уточняется.

Сотрудники МЧС контролируют и качество пиротехники. Под контролем находятся более 30 объектов хранения и реализации пиротехнической продукции. Также будет усилена профилактическая работа среди населения по разъяснению правил применения бытовых пиротехнических изделий.

Чтобы не испортить себе и близким праздники, спасатели просят соблюдать простые правила:

• покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах;

• нельзя устраивать фейерверки ближе 20 метров от жилых помещений или легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;

• запрещается держать фитиль во время поджигания около лица;

• поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки;

• нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей;

• запрещается использовать салюты или фейерверки при сильном ветре;

• нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой;

• нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги;

• запрещается запускать фейерверки с рук;

• нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в инструкции по его применению;

• запрещается носить пиротехнические изделия в карманах;

• нельзя наклоняться над фейерверком.

Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!

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