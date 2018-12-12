2018-12-12T10:28:59+03:00
Происшествия

В Курске в сгоревшем сарае нашли тело мужчины

Пожар произошел на улице Обоянской
Яна ШЕЛЕСТ
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Причина возгорания и гибели человека устанавливаютсяПричина возгорания и гибели человека устанавливаютсяФото: Из архива "КП"
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11 декабря примерно в 22:30 в Курске на улице Обоянской загорелись хозяйственные постройки. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 6, 12 и 20, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание ликвидировали в 22:48. В результате пожара сгорели четыре сарая с имуществом. На пепелище спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины, который проживал неподалеку.

В ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и четыре единицы техники. Причины возгорания и гибели человека устанавливаются.

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