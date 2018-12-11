По Курску пройдет "Читающий маршрут"

11 Дек. 17:10 2018-12-11T17:10:06+03:00

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12 декабря состоится очередное мероприятие проекта «Читающий маршрут», посвященное 25-летию Конституции РФ.

Пассажиры познакомятся с историей создания Конституции, этапами развития основного закона государства, интересными сведениями о государственных символах России, олицетворяющих государство. Курянам напомнят основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, закрепленные Конституцией РФ, предложат поучаствовать в блиц-опросе «Знаете ли вы Конституцию России?».

На остановке «Курский государственный университет» будет определен «счастливый пассажир», которому вручат подарок от организаторов мероприятия.

Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00, далее - по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».