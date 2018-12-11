В Курске в ДТП пострадали два человека

11 Дек. 16:01 2018-12-11T16:01:09+03:00

Авария произошла на КЗТЗ в "час пик"

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 10 декабря примерно в 18:40 возле дома №2«В» по улице Моковской.

По предварительным данным 23-летний водитель ехал на автомобиле «Тойота Марк 2» со стороны улицы Еремина в сторону улицы Энгельса и врезался в «Шевроле Ланос». За рулем "Шевроле" был 42-летний водитель, авто шло по встречнйо полосе.

В результате ДТП водитель и 42-летняя женщина-пассажир автомобиля «Шевроле Ланос» получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД региона.

Подробности ДТП выясняются.