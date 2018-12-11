2018-12-11T15:54:27+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела баня

ЧП произошло в Суджанском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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К счастью, никто не пострадалК счастью, никто не пострадалФото: Из архива КП.
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Около девяти часов утра 11 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит баня в селе Казачья Локня Суджанского района.

На место происшествия выехали пожарные ПСЧ №42 Суджанского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС, пожарные были на месте ЧП уже через пять минут и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 09:13, ликвидировано в 09:14. Пострадавших нет.

В результате пожара в металлической бане обшитой деревом размером 3 на 2,5 метра, повреждена огнем обшивка на площади 8 квадратных метров.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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