2018-12-11T14:53:31+03:00
Происшествия

В курском торговом центре подростки украли портмоне

Похитителей разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Предполагаемые похитители устанавливаютсяПредполагаемые похитители устанавливаютсяФото: УМВД России по Курской области.
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В торговом центре на проспекте Дружбы мужчина случайно оставил на стойке портмоне. Двое подростков заметили это, подождали пока мужчина уйдет, и забрали его имущество себе, сообщили в УМВД по Курской области.

В портмоне находились около 40 тысяч рублей. Сейчас предполагаемые похитители устанавливаются. Все, кому известна их личность, могут конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90.

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