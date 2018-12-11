В курском торговом центре подростки украли портмоне
Похитителей разыскивает полиция
Предполагаемые похитители устанавливаютсяФото: УМВД России по Курской области.
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В торговом центре на проспекте Дружбы мужчина случайно оставил на стойке портмоне. Двое подростков заметили это, подождали пока мужчина уйдет, и забрали его имущество себе, сообщили в УМВД по Курской области.
В портмоне находились около 40 тысяч рублей. Сейчас предполагаемые похитители устанавливаются. Все, кому известна их личность, могут конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90.