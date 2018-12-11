2018-12-11T14:40:53+03:00
Происшествия

Курян предупреждают о гололеде на дорогах

Столбик термометра поднимется до +2
Ольга ДАНИЛОВА
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На дорогах в такую погоду опасноНа дорогах в такую погоду опасноФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 11 декабря в течение суток будет облачно. Ночью временами умеренные, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, в отдельных районах в виде снега. Днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, гололед, сохранение налипания мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура: ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

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