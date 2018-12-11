2018-12-11T13:07:20+03:00
Происшествия

"Курский маньяк" проходит психиатрическую экспертизу

40-летний железногорец признался в жестокой расправе над второклассником
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Обвиняемый на допросеОбвиняемый на допросеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

"КП" подробно рассказывала о жестоком убийстве 8-летнего школьника Даниила Бирюкова. Пропавшего 23 октября мальчика неделю искали тысячи силовиков и добровольцев. Оказалось, Что мальчика заманил к себе в квартиру, замучил и убил 40-летний сосед, который всю жизнь прожил в одном подъезде с семьей ребенка. Курянин сам признался в содеянном и показал место, где спрятал тело ребенка - в 20 километрах от Железногорска.

СУ СК по Курской области поделилось некотрыми подробностями громкого дела.

- На днях обвиняемый направлен на стационарную психиатрическую экспертизу, - рассказал "КП" старший помощнико руководителя СУ СК по Курской области Олег Новиков. - Экспертиза продлится 21 день. Она проходит в психиатрической больнице в поселке Сапогово. Результаты экспертизы станут известны в конце декабря.

Медикам предстоит определить, страдает ли "железногорский маньяк" какими-либо психическими расстройствами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске в ДТП пострадали два человека
Под Курском сгорела баня
В курском торговом центре подростки украли портмоне
Курян предупреждают о гололеде на дорогах
Житель Курска погасил огромный долг по алиментам
В Курской области выявлен один случай гриппа
У курского студента украли ноутбуки, телефоны, золото и ботинки
Руководство курского СК проведет прием граждан в Щиграх
В Курске пройдут мастер-классы по декорированию новогодних шаров
Под Курском сгорел деревянный дом
Курская полиция призывает к вниманию на дорогах
В Курске откроют единый информационный центр
Курские спасатели предупреждают о тумане
Роспотребнадзор рассказал курянам, как выбрать новогодние подарки
В ГУ МЧС по Курской области состоится прием граждан
Под Курском иномарка сбила пешехода
В Курске осудили 27-летнего извращенца
В Курске пройдут тематические показы «День короткометражного кино-2018»