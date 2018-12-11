2018-12-11T13:07:20+03:00
Происшествия

"Курский маньяк" проходит психиатрическую экспертизу

40-летний железногорец признался в жестокой расправе над второклассником
Светлана ВОЛКОВА
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Обвиняемый на допросеОбвиняемый на допросеФото: предоставлено пресс-службой
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"КП" подробно рассказывала о жестоком убийстве 8-летнего школьника Даниила Бирюкова. Пропавшего 23 октября мальчика неделю искали тысячи силовиков и добровольцев. Оказалось, Что мальчика заманил к себе в квартиру, замучил и убил 40-летний сосед, который всю жизнь прожил в одном подъезде с семьей ребенка. Курянин сам признался в содеянном и показал место, где спрятал тело ребенка - в 20 километрах от Железногорска.

СУ СК по Курской области поделилось некотрыми подробностями громкого дела.

- На днях обвиняемый направлен на стационарную психиатрическую экспертизу, - рассказал "КП" старший помощнико руководителя СУ СК по Курской области Олег Новиков. - Экспертиза продлится 21 день. Она проходит в психиатрической больнице в поселке Сапогово. Результаты экспертизы станут известны в конце декабря.

Медикам предстоит определить, страдает ли "железногорский маньяк" какими-либо психическими расстройствами.

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