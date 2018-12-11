2018-12-11T12:33:27+03:00
Общество

Житель Курска погасил огромный долг по алиментам

Мужчина задолжал своему сыну 708 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Долг по алиментам достиг почти 708 тысяч рублейДолг по алиментам достиг почти 708 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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По решению суда житель Курска должен был выплачивать своему сыну алименты в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Мужчина не спешил этого делать, в результате чего задолженность по алиментным обязательствам достигла почти 708 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Курской области.

Судебные приставы запретили должнику выезжать за пределы РФ, а затем и управлять автомобилем. Уже к совершеннолетию сына мужчина нашел не только необходимые денежные, но и оплатил исполнительский сбор в размере почти 50 тысяч рублей.

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