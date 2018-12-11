2018-12-11T12:06:35+03:00
Здоровье

В Курской области выявлен один случай гриппа

Всего ОРВИ заболели 5585 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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При появлении первых симптомов нужно вызвать врачаПри появлении первых симптомов нужно вызвать врачаФото: Из архива "КП"
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В Курской области по итогам прошедшей недели острыми респираторными инфекциями заболели 5585 человек, в том числе детей 4334, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На сегодняшний день в области выявлен один лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2). Превышение эпидпорогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе.

В связи с началом регистрации заболеваемости гриппом Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует во избежание возникновения осложнений при первых симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

К симптомам ОРВИ и гриппа относятся: высокая температура, кашель, головная и мышечная боль, заложенность носа, насморк, озноб и слабость. При появлении первых же симптомов заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.

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