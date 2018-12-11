2018-12-11T11:15:44+03:00
Происшествия

У курского студента украли ноутбуки, телефоны, золото и ботинки

Квартиру парня обчистила случайная знакомая с друзьями
Яна ШЕЛЕСТ
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Грабителей задержали по горячим следамГрабителей задержали по горячим следамФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции города Курска по горячим следам раскрыли кражу, совершенную из квартиры студента. Парень познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. Курянка заметила, что в квартире много ценных вещей.

Общение было недолгим, молодой человек торопился к друзьям. Убедившись, что новый знакомый сел в такси, курянка позвонила знакомым и рассказала, что хозяина долго не будет дома.

Злоумышленники взломали дверь и вынесли из квартиры студента два ноутбука, мобильные телефоны, золотой браслет, часы и даже обувь. Вернувшись домой, потерпевший сразу же вызвал полицию.

Всех троих задержали по горячим следам. Они сразу сознались в совершенном преступлении. В квартире у одного из парней оперативники обнаружили похищенные вещи, их вернут владельцу в ближайшее время.

Возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением в жилище». Для каждого из фигурантов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

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