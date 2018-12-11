Руководство курского СК проведет прием граждан в Щиграх

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-11T10:36:52+03:00

При себе необходимо иметь паспорт

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области информирует о переносе даты личного приема граждан руководителем управления в Щигровском межрайонном следственном отделе с 11 декабря на 12 декабря 2018 года.

Прием состоится по адресу: г. Щигры, ул. Большевиков, д. 22, с 15-00. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-45) 4-45-54.