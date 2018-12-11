В Курске пройдут мастер-классы по декорированию новогодних шаров

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-11T10:21:14+03:00

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15 и 16 декабря в Курском областном краеведческом музее в 14.00 состоятся мастер-классы по декорированию новогодних шаров.

— Будем украшать заготовки из пенопласта с помощью ткани, лент и бусин: из знакомых материалов создавать настоящее чудо! – рассказывают работники музея

На мастер-классы приглашаются все желающие. Стоимость занятия - 100 руб. (все материалы включены в стоимость).

Справки и запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81.