В Курске пройдут мастер-классы по декорированию новогодних шаров
Занятия состоятся в краеведческом музее
Приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 и 16 декабря в Курском областном краеведческом музее в 14.00 состоятся мастер-классы по декорированию новогодних шаров.
— Будем украшать заготовки из пенопласта с помощью ткани, лент и бусин: из знакомых материалов создавать настоящее чудо! – рассказывают работники музея
На мастер-классы приглашаются все желающие. Стоимость занятия - 100 руб. (все материалы включены в стоимость).
Справки и запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81.